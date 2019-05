Tanz in den Mai : 57-Jähriger Uedemer ausgeraubt und schwer verletzt

Kleve/Uedem Drei junge Männer und eine Frau schlagen Mann aus Uedem zusammen und nehmen ihm 200 Euro weg.

(RP) Ein 57 Jahre alter Mann aus Uedem ist am Mittwochmorgen nach einer Veranstaltung zum Tanz in den Mai in Kleve zusammengeschlagen, schwer verletzt und ausgeraubt worden. Gegen 5 Uhr Uhr lief der 57Jährige laut Polizei Kleve in Begleitung von drei männlichen und einer weiblichen Person auf dem Gehweg des Klever Rings zwischen der Flutstraße und der Emmericher Straße. Die Gruppe hatte sich zuvor in einer Gaststätte kennengelernt und gemeinsam den Heimweg angetreten. In Höhe der Brücke über die Brienerstraße schlugen und traten die drei männlichen Personen nach Angaben des 57-Jährigen plötzlich auf ihn ein und raubten ihm 200 Euro Bargeld, zwei Klappmesser sowie eine verspiegelte Sonnenbrille. Nachdem sie den Uedemer zusammengeschlagen hatten, flüchteten die drei Täter sowie die Frau die Treppe herunter in Richtung Briener Straße. Die drei Täter, sowie die Frau können zur Zeit nicht näher beschrieben werden. Der 57-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus transportiert werden musste. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Telefon 02821 5040, zu wenden.