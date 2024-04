Partys in Kleve Hier wird in den Mai getanzt

Die Metzgerei veranstaltet eine Art langes Wochenende. Am Freitag, 26. April legt zum Vorglühen zunächst ab 19 Uhr ein DJ auf, ab 21 Uhr spielt dann die Cover-Band „Viva La Vida – a Tribute to Coldplay“. Dazu können Getränke und kleine Speisen gekauft werden. Die Tickets kosten 19 Euro. Am Samstag, 27. April, gibt es dann beim Angrillen Schlager- und Popmusik von Leon Grosch und Daniel Ceylan. Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Hier ist ein ganzes Grillbuffet und ein „Dream-Dessert-Buffet“ in den Tickets enthalten. Tickets kosten 42 Euro. Schließlich gibt es das gleiche kulinarische Angebot zum Tanz in den Mai am Dienstag, 30. April, hier mit Musik von Heldenzeit. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Die Tickets kosten hier 39 Euro. Alle Karten gibt es unter https://angrillen.com, in den Filialen der Metzgerei sowie in den CurryQ Restaurants.