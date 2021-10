Tanken im Kreis Kleve : Diesel-Preise klettern auf Holland-Niveau

Kreis Kleve Benzin und Diesel werden immer teurer. Je nachdem, welche Tankstellen man miteinander vergleicht, kann Tanken in den Niederlanden derzeit sogar ein paar Cent günstiger sein als in Deutschland.

Das führt am Niederrhein zu einer lange nicht mehr gewohnten Situation: Je nachdem, welche Tankstellen man miteinander vergleicht, kann Tanken in den Niederlanden derzeit sogar ein paar Cent günstiger sein als in Deutschland. So kostete Diesel bei einer Klever Tankstelle am Montagmittag 1,589, in einer Tankstelle in Nimwegen hingegen 1,56 Euro. Vergleicht man andere Tankstellen, sieht die Sache wieder anders aus – selbst innerhalb von Kleve schwankte der Diesel-Preis am Montag um bis zu sechs Cent.