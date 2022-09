Musikverein : Tambourcorps sucht Mitspieler

Kalkar-Hönnepel Ein Instrument lernen, im Orchester spielen, Freunde finden – all das ist möglich. Am Donnerstag, 29. September, ist ein Informations- und Anmeldeabend.

(RP) Ab Oktober startet das BTC Hönnepel erneut mit interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in die musikalische Ausbildung. Bis heute ist das Heranführen an den Verein und das Ausbilden des Nachwuchses eine der wichtigsten Aufgaben im Vereinsleben der Musiker aus Hönnepel. Dabei haben die Spielleute des BTC verstanden, dass es wichtig ist, beizeiten neue Wege einzuschlagen. So wird heute beispielsweise entgegen vieler Vorurteile mit klassischer Notenlehre ausgebildet und musiziert.