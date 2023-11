Für historisch Interessierte Tagung zur Geschichte der Burg Monterberg in Kalkar

Nur noch der Burgbrunnen, der sogenannte Römerbrunnen, ist heute noch sichtbar. In Mittelalter und Früher Neuzeit befand sich mit der Monterburg jedoch eine der bedeutendsten klevischen Landesburgen im Bereich von Kalkar. Die Tagung verfolgt das Ziel, die Geschichte der Burg und den Wandel ihrer Funktionen während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit in vergleichender Perspektive sowie im Kontext größerer historischer Zusammenhänge zu untersuchen, wobei Burgenforscherinnen und Burgenforscher ebenso zu Wort kommen werden wie Archäologen und Historiker. In interdisziplinärem Zugriff sollen Fragen der modernen Burgenforschung am Beispiel Monterbergs diskutiert und so das Wissen um die Burganlage erweitert werden. Damit bündelt die Tagung das gesamte derzeit verfügbare Wissen über die Burg Monterberg, sagen die Veranstalter. Die Tagung ist so konzipiert, dass interessierte Bürger im Publikum teilnehmen können.