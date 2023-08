Tag des Denkmals in Kleve Großer Bahnhof für den Bahnhofsbau

Als der Klever Bahnhof 1863 eröffnet wurde, hatte Kleve 8000 Einwohner und war Kurbad. Damals war in der Stadt das im klassizistischen Stil erbaute Haus sogar ein Knotenpunkt von zwei Bahnstrecken über den linken Niederrhein und bis an den Rhein nach Spyck. Es ging einerseits Richtung Xanten und dann mit der Eröffnung 1863 auch nach Goch, Geldern, Kempen und Krefeld. 1865 kam dann sogar die Verbindung nach Nimwegen dazu, es hielten D-Züge in der Stadt. Das ist heute alles Vergangenheit – die einst so stolze Strecke ist einspurig und ist in Kleve abgeschnitten, der klassizistische Bahnhofs-Bau längst nicht mehr Bahnhof. Der wurde als ZOB mit einem Glasdach hinter dem alten Gebäude neu errichtet, damit die Passagiere der Regionalbahnen trockenen Fußes in die hoffentlich wartenden Omnibusse kommen.