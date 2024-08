Zum Tag des Bieres Kennen Sie diese fünf kleinen Brauereien vom Niederrhein?

Niederrhein · Es müssen nicht immer die ganz großen Marken sein: Zum Tag des Internationalen Bieres am 2. August stellen wir fünf kleinere Brauereien vom Niederrhein vor – und was sie so besonders macht.

02.08.2024 , 13:19 Uhr

Gebraut am Niederrhein, genauer gesagt in Kamp-Lintfort: Johannes Lehmbrock nimmt einen Schluck Geilings Bräu. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Von unseren Lokalredaktionen