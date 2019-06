Kleve : Kleve zelebriert buntes Miteinander

Tag der Inklusion in der Klever Innenstadt: Daniel Schuster sang vor Publikum zur Eröffnung der Feier. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Beim zwölften Tag der Inklusion feierten Menschen mit und ohne Behinderung an der Herzogbrücke. Die Veranstaltung des Paritätischen umfasste ein ausgefeiltes Bühnenprogramm. Auch ein Streichelzoo war vor Ort.

Dass unsere Gesellschaft eine bunte ist, daran bestehen für die Paritätischen im Kreis keine Zweifel. Am Samstag zelebrierten sie das mit einem Aktionstag in der Klever Innenstadt. Hinter den Titel „Mach Kleve bunt - Eine Gesellschaft für alle“ setzten sie zwei Ausrufezeichen. „Es ist unglaublich, wie viele Menschen hier zeigen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält“, sagt Andreas Fateh, Geschäftsführer der Einrichtung. Über sieben Stunden hinweg feierten Menschen mit und ohne Behinderung unter strahlender Sonne. „Wir möchten, dass Menschen einander auf Augenhöhe begegnen und die Unterschiede als Bereicherung erkennen“, sagt Fateh. Mit Unterschieden meint er mehrere Bereiche. So könne die Herkunft, das Geschlecht, eine etwaige Behinderung oder das Alter für Barrieren sorgen. Die Botschaft aber lautete: Diese Unterschiede sind Chancen.