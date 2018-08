Tag der Fische: Diese Fische gehen in Kleve ins Netz

Angelsportverein Kleve : Diese Fische gehen in Kleve ins Netz

Der Vorsitzende vom ASV Kleve, Stefan Kleindorp, angelt seit seinem vierten Lebensjahr. Foto: Manuel Funda

Kleve Sind die Klever begeisterte Angler? Wie viele Kinder und Jugendliche gehen diesem Hobby nach? Was macht die Faszination aus? Und was kann man hier eigentlich so fangen? Wir haben beim Angelsportverein Kleve nachgefragt.

„Angeln? Das ist doch total langweilig“ – so oder so ähnlich lauten oft die ersten Reaktionen von Menschen, wenn man sie auf das Thema anspricht, weiß Stefan Kleindorp. Er ist seit etwa zwei Jahren Vorsitzender des Angelsportvereins (ASV) Kleve. „Das können nur Menschen sagen, die noch nie geangelt haben“, sagt der 48-Jährige und kommt ins Schwärmen: „Es ist eine Befreiung vom Alltagsstress. Angeln lässt unheimlich viel Platz für Fantasie und das pure Erleben von Natur.“ Einfach mal den Kopf frei zu bekommen, das mache die Faszination aus.

Karpfen, Zander, Aale und Schleie – das sind unter anderem die Fischarten, die Angler in Kleve fangen können. „In unseren Vereinsgewässern gibt es die typischen niederrheinischen Süßwasserfische.“ Aber einfach so im nächsten Fluss oder See los zu angeln funktioniert nicht. „Heutzutage sind nahezu alle Gewässer verpachtet. Da darf man nur mit einer Genehmigung angeln. Wer bei uns Mitglied ist, darf beispielsweise in unseren Vereinsgewässern fischen“, sagt Kleindorp. Das haben eine Gesamtfläche von etwa 160 Hektar.

So groß war das Gebiet des ASV nicht immer. Der Verein hat eine lange Geschichte, bereits 1934 wurde er gegründet. „Zu Beginn hatten wir nur zwei Gewässer, über die Jahre sind viele dazu gekommen – oft sind das Pachtgewässer“, erklärt der Vorsitzende. Und auch die Angelbegeisterung veränderte sich über die Zeit immer wieder. „Wie bei allen Vereinen gab es gute und nicht so gute Zeiten. Wir hatten mal 1000 Mitglieder“, sagt Kleindorp. „Als ich vor zwei Jahren das Amt übernommen habe, waren es noch knapp 300. Inzwischen sind wir wieder mehr als 500.“



Eine Sorge von vielen Vereinen ist in der schnelllebigen Welt die Nachwuchssuche. „Da läuft es bei uns im Vergleich zu anderen Vereinen ganz gut. Wir haben eine eigene Jugendabteilung mit 35 Kindern“, so Kleindorp. Dennoch beschäftigt sich der 48-Jährige mit dem Thema. Angebote für die Jüngsten gibt es schon. „Bei uns bekommt jedes Mitglied unter 14 eine Angelausrüstung gestellt. Denn daran scheitert es oft schon“, sagt Kleindorp. Viele Kinder würden gerne Angeln, aber kämen aus wirtschaftlich schwächeren Familien. „So wollen wir helfen, es den Kindern trotzdem zu ermöglichen.“ Darüber hinaus setzt der ASV auf ein Gemeinschaftsgefühl. So gibt es jährlich eine Oster- und Weihnachtfeier sowie ein Sommerfest.

Bevor die erste Angelleine aber überhaupt ausgeworfen werden darf, muss aber ein Angelschein erworben werden. „Dafür gilt es eine Prüfung zu absolvieren, die zu einem großen Teil aus Theorie besteht. Da geht es dann beispielsweise um Fischkunde oder Gewässerpflege“, erklärt der Vorsitzende. Kurios: In anderen Länder könne „man den Schein einfach im Laden käuflich erwerben“.

Die Kosten für eine Ausrüstung variieren stark. „Das geht von 20 Euro bis zu mehreren Tausend Euro“, sagt Kleindorp. Er hat seine eigene Meinung, mit der er oft aneckt: „Ich halte die Ausrüstung für total überbewertet. Es gibt zwar ein paar Feinheiten, aber dem Fisch ist es egal, ob man mit einer 3000 Euro Rute angelt oder mit einer für 30 Euro.“ Ein ganz großes Thema sei in der Hinsicht auch die Köderwahl. „Heute gibt es Köder in sämtlichen Geschmacksrichtung, die auch noch vibrieren können. Das ist einfach die Industrie“, sagt er und muss lachen. Aus der Sicht des 48-Jährigen sei der Angelsport 50 Prozent Können und 50 Prozent Glück. „Das ist ja das tolle am Angeln, es ist immer wieder aufs Neue eine Jagd nach dem Außergewöhnlichen.“

