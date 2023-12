Zu viele Kunden Angebot bei der Tafel Kalkar wird knapper

Denn in Deutschland ist geregelt, wer welche Leistungen zum Lebensunterhalt bekommt. Bürgergeld und andere Sozialleistungen beinhalten die Kosten für die Ernährung. Doch offenbar reicht das nicht allen. Jedenfalls ist der Andrang bei der Lebensmittelausgabe dienstags und freitags groß. Für 1,50 Euro pro Besuch bekommen Einzelpersonen, Paare oder Familien so viel sie wollen oder angemessen erscheint. Brot, Eingepacktes, Obst und Gemüse, auch Fleisch, Wurst oder mal Fisch sind dabei. Für Menschen aus Kulturkreisen, die kein Fleisch verzehren, gibt es Extras. „Die Frauen in der Ausgabe kennen sich aus und wissen, was sie wem anbieten können“, sagt Jürgenliemk.