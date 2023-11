Plötzlich brannte überall Licht Täter lassen bei Einbruch in Kalkar ihr Transportfahrzeug zurück

Ein aufmerksamer Nachbar machte am Freitag (3. November 2023) gegen 23 Uhr auf der Reeser Straße in Kalkar-Appeldorn verdächtige Feststellungen. Ihm fiel ein weißer Ford Transit auf der Einfahrt am Nachbarhaus auf, an dem die Plaketten abgekratzt waren. Weiterhin erschien es ihm sehr merkwürdig, dass im gesamten Haus das Licht eingeschaltete war, da sich die Eigentümer zu diesem Zeitpunkt im Urlaub befanden. Der Nachbar verständigte deshalb sofort die Polizei.