Stadtvilla an der Tiergartenstraße „T42“ in Kleve wird versteigert – los geht’s für 750.000 Euro

Kleve/Köln · Die Stadtvilla, in der sich früher das Café „T42“ in Kleve befand, kommt unter den Hammer. Das Haus an der Tiergartenstraße soll das Highlight einer Auktion in Köln werden. Der Startpreis für das mondäne Objekt liegt bei 750.000 Euro.

30.01.2024 , 17:51 Uhr

Diese Klever Stadtvilla wird in Köln versteigert 6 Bilder Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)