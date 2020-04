Badr Eddin in seinem Geschäft an der Emmericher Straße in Kellen. Der Syrer hat die Schneiderei vor drei Monaten übernommen und überbrückt die Corona-Krise nun, indem er Mund-Nasen-Masken gestaltet und näht. Damit möchte er seinen Beitrag zur Gesundheit aller leisten. Foto: Markus van Offern (mvo)