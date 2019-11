Kreis Kleve : Gemeinden an der Belastungsgrenze

Die veränderte Rolle von Kirche in der Gesellschaft war auf der Tagung des Evangelischen Kirchenkreises Kleve ein Thema. Pfarrer Markus Heckert berichtete in einem Vortrag von seinen Erlebnissen in der ehemaligen DDR.

Superintendent Hans-Joachim Wefers ging in seinem Bericht vor den 72 stimmberechtigten Synodalen und Gästen auf die Berichte der Gemeinden und kreiskirchlichen Arbeitsbereiche ein. „Sie zeigen, dass eine Menge stattfindet bei uns“, freute er sich. Sie berichteten von Neuanfängen, von frischen Ideen und vom Zusammenwachsen der Gemeinden in den Regionen. Wefers dankte allen, die verlässlich ehrenamtlich und beruflich Dienste leisten. Wefers las jedoch auch von offenen Fragen und „Echolosigkeiten“. Denn so manches Presbyterium ist dank hohem Engagement an seiner Belastungsgrenze. Es gibt Herausforderungen in einigen Gemeinden durch zurückgehende Pfarrstellenumfänge, an manchen Stellen zurückgehende Zahlen der Mitarbeit in Gremien. Einige Angebote mussten 2019 mangels Interesse ausfallen und Anfragen hatten nicht die erwünschte Resonanz. Ein Grund sieht Wefers in der veränderten Rolle der Kirche im Leben der Menschen: „Wir sind ein Freizeitanbieter unter anderen. Menschen wählen nach Situation und Erleben und eigenen Interessen. Die verbindliche kirchliche Gemeinschaft, sprich Gottesdienstbesuch und Teilnahme oder Gestaltung kirchlicher Angebote nähmen nur zehn Prozent der Gemeindeglieder wahr.“ Ein Nachdenken über den gesellschaftlichen Wandel und deren Folgen für die kirchliche Arbeit hielt Wefers darum für „zwingend notwendig“. Die Kontinuitätsfiktion, „alles soll so bleiben wie immer“, führe hingegen zu Frustrationen. Erprobungsräume heißt ein Hoffnungsprojekt der Landeskirche. Wefers erklärte ihr Ziel: In neuen Räumen, durch andere Formen kirchenfernen Menschen Berührungspunkte anbieten. Das solle keine Konkurrenz, sondern eine ergänzende Form zur klassischen Gemeindearbeit sein. Die Jugend im Ev. Kirchenkreis Kleve kann sich auf ein durch die Landeskirche finanziertes Partizipationsprojekt „aufsuchender Jugendarbeit“ freuen. Im Mittelpunkt steht ein Klein-Bus, der von Jugendlichen in den Gemeinden gestaltet werden soll.