Kommunalpolitik Kalkar : Für mehr Ordnung und Sicherheit

Kalkar Sven Wolff ist 46 Jahre alt und der Kandidat für das Amt des Bürgermeisters der Kalkarer CDU. Als Polizeibeamter sind ihm Ordnung in der Stadt und Sicherheit für die Bürger besonders wichtig. Für Senioren müsste es mehr geeignete Wohnangebote geben, findet er.

Sven Wolff Ich wohne in Appeldorn, bin 46 Jahre alt, katholisch, verheiratet mit Michaela Wolff und Stiefvater zweier erwachsener Kinder. Von Beruf bin ich Polizeibeamter und Diplom-Verwaltungswirt beim Landrat Kleve. Bereits 1989 trat ich in die Junge Union ein, bin seit 2015 Angehöriger der CDU-Fraktion und seit 2017 Ratsmitglied der Stadt Kalkar. Zu meinen Hobbies gehören Joggen, Fußball, Radfahren und der Golfsport. Darüber hinaus engagiere ich mich ehrenamtlich in mehreren Vereinen. Meine 25-jährige Berufserfahrung im Verwaltungsbereich der Polizei brachte mir verschiedene Führungspositionen, ich bin kommunikations- und konfliktfähig. Dadurch, denke ich, bin ich gut aufgestellt für den offenen Umgang mit den Bürgern, den Fraktionen und anderen örtlichen Organisationen. In der Führung von Mitarbeitern bin ich kollegial, aber verbindlich.