Zwei Verletzte in Kleve SUV kollidiert mit Tandem

An der Kreuzung Nassauerallee/Querallee in Kleve ist es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Reisebus, welcher die Nassauerallee aus Richtung Krankenhaus befuhr und nach rechts in die Querallee einbiegen wollte, ließ ein mit zwei Personen besetztes Tandemfahrrad, welches aus Fahrtrichtung Goch kam, passieren.