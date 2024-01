Feuerwehr im Einsatz Sturmwarnung im Kreis Kleve – so ist die Lage

Kreisbrandmeister Reiner Gilles sprach um kurz vor 11 Uhr am Mittwoch ebenfalls von einer recht ruhigen Lage. „Bisher hält sich alles noch in Grenzen“, so Gilles. Einsätze für die Freiwilligen Feuerwehren gab es am Vormittag unter anderem am Hülmer Deich in Goch, wo ein Telefonmast auf der Fahrbahn lag. Die Feuerwehr räumte den Mast von der Fahrbahn, die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab. Und am Heuweg in Kevelaer war ein Baum auf die Straße gestürzt. Ein Radlader kam der Feuerwehr zu Hilfe, um die Fahrbahn wieder freizumachen.