Sturm tobt im Kreis Kleve : „Zeynep hatte etwas von Kyrill“

Foto: dpa/Roland Weihrauch 15 Bilder Tief „Zeynep“ trifft den Kreis Kleve

Kreis Kleve Das Sturmtief traf die Region am Freitagabend heftig, vor allem Kleve, Goch und Bedburg-Hau. Hunderte Einsatzkräfte waren unterwegs. Sonntagnacht werden erneut Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 km/h erwartet.

Von Maarten Oversteegen

Es sei nicht so, dass ein weiterer Beweis notwendig gewesen wäre. Aber der Sturm „Zeynep“ habe am Freitag abermals offenbart, dass es auf das Ehrenamt ankommt, so Michael Hendricks. Der Pressesprecher der Feuerwehr in Bedburg-Hau sagt: „Die Bevölkerung sollte sich vor Augen führen, dass solche Lagen ohne das Ehrenamt nicht funktionieren würden. Das funktioniert nur, weil es Leute gibt, die so ein verrücktes Hobby haben.“ 29 Einsätze zählten die 102 Uniformierten in der Gemeinde.

Im Kreis Kleve wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von über 110 km/h gemessen, die Emmericher Rheinbrücke wurde gesperrt, der Flug-, Bahn- und Busverkehr eingestellt. Die Sachschäden sind erheblich, zu schwerwiegenden Personenschäden kam es aber nicht. „Dieser Sturm hatte etwas von Kyrill 2007, er war deutlich schlimmer als Friederike 2018. Die Folgen dieses Katastrophenfalls sind deutlich massiver und kostspieliger“, sagt Hendricks.

Windgeschwindigkeiten von 111 km/h konnte Hobbymeteorologe Hubert Reyers auf seinem Hof in Kleve messen. „Die Wettermodelle hatten das Ausmaß im Vorfeld ziemlich genau vorhergesagt. Der Sturm war deutlich heftiger als am Donnerstag. Der Sprung von 100 auf 110 km/h macht einen riesigen Unterschied. Zeynep war heftiger als Friederike. Kyrill aber war ein noch größerer Orkan über anderthalb Tage“, sagt Reyers. In der Nacht von Sonntag auf Montag rechnet der Landwirt erneut mit 75 km/h schnellen Böen.

Foto: Markus van Offern (mvo) 28 Bilder Sturm sorgt im Kreis Kleve für viele Einsätze

Die Kreis Klever Polizei zählte neun Verkehrsunfälle mit Sachschaden und einen mit leichtem Personenschaden, der sich in Luisendorf auf der Uedemer Straße ereignete. Die Emmericher Rheinbrücke wurde am Freitagabend gesperrt. Tonnenschwere Gerüstteile waren auf die Fahrbahn gekippt. Samstagmittag wurde die Brücke dann wieder freigegeben.

In Bedburg-Hau kam es zu schweren Beschädigungen an Wohngebäuden. An der Gocher Landstraße wurde das Flachdach eines Mehrfamilienhauses abgerissen, Teile beschädigten vor dem Haus geparkte Fahrzeuge. Auf dem Alten Schulweg in Schneppenbaum war das Dach eines Anbaus abgerissen. Besonders schwer ist der Schaden an einer Lagerhalle an der Saalstraße. Dort wurden ebenfalls Teile der Dachkonstruktion mit einer Photovoltaikanlage abgerissen. Sie blockierten die Straße sowie die angrenzende Bahnlinie. Gleich mehrere Straßen wurden gesperrt, darunter die B9 und die Uedemer Straße.

In Kleve waren 187 Ehrenamtler an 76 Orten im Einsatz. Die Hauptwache an der Brabanter Straße war besetzt worden, um die Kreisleitstelle zu entlasten. Ab 17.30 Uhr ging es dann hektisch zu. An der Grunewaldstraße in Reichswalde waren zwei Bäume quer über die Fahrbahn gefallen. In der Straße Backermatt wehte ein Flachdach auf ein Nachbargebäude, am Mittelweg war eine Person von einem Baum getroffen worden. „Was die schiere Masse und die Taktung der Einsätze anbelangt, war das schon ein ganz besonderer Abend. Es kam sehr viel auf einmal – eine Herausforderung“, sagt Pressesprecher Florian Pose. Eine lose Gerüststange und Dachziegel sorgten am Samstag für einen Einsatz am „Stein“-Gymnasium.

Die Freiwillige Feuerwehr in Goch zog mit 130 Einsatzkräften in den Kampf gegen den Sturm, 60 Mal rückte man aus. Der größte Sachschaden ist an einem Haus an der Roggenstraße entstanden. Die Dachhaut hatte sich auf einer Länge von über 35 Metern gelöst. An der Gaesdoncker Straße flog ein Trampolin gegen einen Strommast. Leitungen waren abgerissen, Funken sprühten. Die Bewohner durften ihr Haus nicht verlassen, der Energieversorger wurde verständigt. „Wir haben natürlich nicht die erste Sturmlage dieser Art erlebt. Es gab weniger Einsätze als bei Kyrill. An den Einsatzorten ging es aber teilweise intensiver zu, die Schäden sind groß. Es hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Feuerwehr gut und breit aufgestellt ist“, so Pressesprecher Torsten Matenaers.

In Kranenburg ging es vergleichsweise entspannt zu. Auf dem Kartenspielerweg war ein Auto gegen einen Baum gefahren, zu einem Personenschaden kam es nicht. 82 Feuerwehrleute waren bei 25 Einsätzen dabei. „Alle Ortswehren wurden alarmiert, wir haben aber wohl noch Glück gehabt“, so Wehrleiter Norbert Jansen. Beim Uedemer Netto-Markt musste ein Vordach sichergestellt werden – einer von 25 Einsätzen. „Insgesamt ist es sturmtechnisch bei uns recht ruhig geblieben“, so Feuerwehr-Chef Alexander Janßen.

In Kalkar wurden die Freiwilligen zwischen 14.44 und 22.30 Uhr zu 18 Einsätzen gerufen. Im Ortsteil Wissel war ein Baum in eine Stromleitung gestürzt, dieser löste einen Funkenflug aus. 93 Feuerwehrleute waren in Alarmbereitschaft. Tags darauf war man damit beschäftigt, Schäden zu beseitigen. „Am Freitag konnten wir bei vielen umgestürzten Bäumen nur absichern. Das Sägen war erst möglich, als der Sturm abgeflaut war“, so Pressesprecherin Manuela Mohn.

Auch der Flugverkehr am Airport Weeze war am Freitag eingeschränkt worden. „Heute läuft alles wieder planmäßig“, sagte Pressesprecher Holger Terhorst am Samstag. Am Abend zuvor konnten zwei Ryanair-Jets aus Odessa und Bergamo/Mailand nicht in Laarbruch landen, die Maschinen steuerten Nürnberg an. Am späten Donnerstagabend nahm ein Flugzeug aus Thessaloniki aber bereits wieder Kurs auf Weeze, gegen 22 Uhr landete die Boeing. Die Nordwestbahn hatte den Zugverkehr Freitagmittag eingestellt. Am Samstagmorgen fuhren die Züge des RE10 bereits zwischen Kleve und Krefeld, mittlerweile auch wieder bis nach Düsseldorf. Parallel dazu nahmen die NIAG und LOOK den Busverkehr wieder auf.