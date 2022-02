Sturm-Bilanz im Kreis Kleve : 1200 Einsatzkräfte mussten über 600 Mal ausrücken

Kreis Kleve Die Auswirkungen des Sturmtiefs Zeynep haben die Helfer im Katastrophenschutz im Kreis Kleve das gesamte Wochenende beschäftigt. Dabei sahen sie sich zum Teil mit schwierigen Lagen konfrontiert.

Die Einsatzkräfte sahen sich zum Teil schwierigen Einzellagen gegenüber. In Emmerich musste die Rheinbrücke geräumt und für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Ortsteil Emmerich-Hüthum war aufgrund der Unwetterlage für einige Zeit auch für die Einsatzkräfte nur schwer erreichbar. Erst am Sonntagmorgen konnten sich die Helfer ein umfassendes Bild machen. In Rees wurde das Kupferdach einer Kirche teilweise abgedeckt. Ebenso löste sich in Goch ein Hausdach. Glücklicherweise wurde bei diesen Einsätzen keine Person verletzt.