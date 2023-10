Umsonst und ohne Anmeldung Dieses Vortrags-Programm bietet die Hochschule Rhein-Waal

Von Kirgistan an den Niederrhein am 21. November Was Walnusswälder in Kirgistan mit Kosmetikherstellern am Niederrhein zu tun haben, beleuchtet der Vortrag am 21. November. Die Walnusswälder in Kirgistan bieten eine wichtige Lebensgrundlage für die lokale Bevölkerung, während die Übernutzung der Wälder zunehmend deren Bestände bedroht. Die Gestaltung nachhaltiger Agroforstsysteme mit Walnüssen soll den Druck auf die natürlichen Wälder reduzieren. Zudem ist die Rohstoffeffizienz in der Walnussverarbeitung bisher gering und Walnussschalen sind oft ein ungenutztes Abfallprodukt.