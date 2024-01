Hochschule lädt zur Orientierung ein Ist ein Studium sinnvoll – oder doch eher eine Ausbildung?

Interessierte für den Campus Kleve, an dem die Fakultäten Technologie und Bionik, Life Sciences sowie Gesellschaft und Ökonomie sitzen, sollten sich Donnerstag, den 18. Januar, vormerken. Beim Fakultätstag haben Schüler die Möglichkeit, die verschiedenen Studiengänge näher kennen zu lernen. Sie können etwa in der Fakultät Technologie und Bionik die Laborhalle besuchen und Saattütchen aus bioabbaubarer Folie herstellen oder im KLEX-Labor der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie pädagogische Arbeit kennenlernen. Was man eigentlich mit einem Studiengang aus dem Bereich der Life Sciences beruflich machen kann und was das Tropenhaus Kleve damit zu tun hat, wird ebenfalls beim Fakultätstag geklärt. Die Fakultät Kommunikation und Umwelt am Campus Kamp-Lintfort stellt sich am Donnerstag, 25. Januar, vor.