Vom Studium in die Klinik : Vier junge Frauen für künstlerische Therapien an der LVR-Klinik Bedburg-Hau

Vier junge Frauen für künstlerische Therapien an der LVR-Klinik Bedburg-Hau

Vom Studium in die Klinik

Die neuen Praktikantinnen der Spezialtherapien an der LVR-Klinik Bedburg-Hau freuen sich auf Ihren Einsatz. Foto: LVR-Klinik

Vier Studierende der Hochschule Arnheim/Nimwegen (HAN) sind mit ihrem Jahrespraktikum in den Künstlerischen Therapien der Abteilung Spezialtherapien der LVR-Klinik Bedburg-Hau gestartet. Sie studieren an der HAN im Nachbarland Drama- und Musiktherapie und werden nun für ein Jahr ihr bisher erlerntes Wissen im Klinikalltag praktisch anwenden. Die vier angehenden Therapeutinnen wurden vom Leiter der Spezialtherapien des Krankenhausbereichs Patric Driessen und dem 16-köpfigem Team begrüßt und erhielten eine Einführung in das umfangreiche Behandlungs- und Therapieangebot der Klinik.