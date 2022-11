Kleve Master oder kein Master?

Mit der Veranstaltung ‚Master for me?‘ am Mittwoch, 30. November, schafft die Zentrale Studienberatung in Kooperation mit dem Career Service eine Gelegenheit, sich rund um das Thema Masterstudiengänge zu informieren und Antworten auf eben diese Fragen zu finden. Interessierte können sich unverbindlich über die Masterstudiengänge der Hochschule Rhein-Waal informieren und erhalten wichtige Tipps zur Entscheidungsfindung. Neben allgemeinen Informationen zur Studienwahl und -entscheidung klären die Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung (ZSB) und des Career Service über Motivation, Karrierechancen, mögliche Herausforderungen und Alternativen eines Masterstudiums auf.