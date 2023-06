Studie ausgewertet So sicher wäre der Kreis Kleve bei einer Zombie-Apokalypse

Der Kreis Kleve ist bekanntlich immer auf der Suche nach Möglichkeiten, um Unternehmen und Fachkräfte von sich zu überzeugen. Vielleicht kann diese – nicht ganz alltägliche – Studie ja dabei helfen. Die Vermietungsplattform Rentola.de hat ausgewertet, was die besten und schlechtesten Orte in Deutschland zum Überleben einer Zombie-Apokalypse wären. „Was, wenn eine neue Epidemie auftritt, die Menschen in Zombies verwandelt, oder ein Krieg zwischen den Lebenden und den Toten ausbricht? Um den sichersten Ort in Deutschland im Falle einer hypothetischen Zombie-Apokalypse zu ermitteln, haben wir verschiedene Faktoren in fünf Kategorien analysiert: Vulnerabilität, Verstecke, Vorräte, Sicherheit und Mobilität“, schreiben die Macher. Klar, dass wir uns da den Kreis Kleve mal genauer anschauen.