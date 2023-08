Studie vorgestellt Haltestellen im Kreis Kleve nicht nah genug an den Menschen

Ein Qualitätsbericht über den Zugverkehr, veröffentlicht von der Landesregierung, hatte zuletzt offenbart, dass der Niersexpress zwischen Kleve und Düsseldorf zuverlässiger geworden ist. Zudem starteten Anfang des Jahres gleich mehrere Schnellbuslinien. So geht es etwa von Straelen über Wachtendonk nach Kerken oder von Kleve über Kalkar nach Rees. Ist der ÖPNV im Kreis Kleve also gut aufgestellt? Das Verkehrsbündnis „Allianz pro Schiene“ hat da so seine Zweifel. Denn entscheidend für eine hohe Akzeptanz von Bus und Bahn sei die Erreichbarkeit von Haltestellen – und um die steht es offenbar mäßig im Kreis Kleve.