Studie der Hochschule Rhein-Waal Zu wenig Kontrollen im Leiharbeiter-Milieu

Der Kontrolldruck auf Vermieter und Hausbesitzer, die Wohnraum zu Unterkünften machen und an Leiharbeiter vermieten, muss größer werden, ebenso wie der Kontrolldruck auf Arbeitgeber, die Leiharbeiter beschäftigen. Das ist eines der Ergebnisse des Forschungsprojektes „Arbeitsmigration zwischen den Grenzen - Arbeits- und Lebenssituation von Arbeitsmigranten in relevanten Sektoren in der Euregio Rhein-Waal“. Das Projekt wurde in Kooperation der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) mit dem Heimat- und dem Arbeitsministerium des Landes NRW und der Radboud-Universität in Nimwegen durchgeführt und untersucht die Situation von Leiharbeitern diesseits und jenseits der deutsch-niederländischen Grenze. Jetzt hat die HSRW die Ergebnisse veröffentlicht.