Konzert auf der Wasserburg Das war der Auftakt zum Studentenmusikfestival in Kleve

Das Eröffnungskonzert des 17. Musiksommer Campus Cleve war in der Hauskapelle der Wasserburg Rindern – und erwies sich als erstes Highlight des Internationalen Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestivals. Die Kapelle war zum Bersten voll, zusätzliche Stühle wurden herangeschafft. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Veranstalters, des Vereins Klavierfestival NiederRheinLande – Pianofestival NederRijnLand, Kurt Kreiten, sprach auch Markus Toppmöller als Leiter der Wasserburg Rindern ein herzliches Willkommen an die Zuhörer und die Studenten des Heinrich-Neuhaus-Meisterkurs für Klavier aus. Die Dozenten, die den Meisterkurs in der ersten Woche begleiten, waren ebenfalls anwesend: Kurator und Initiator des Musiksommers Boguslaw Jan Strobel sowie Kristien Roels (beide Belgien), Geoffrey D. Magde (Australien), Ian Fountain (UK) sowie Christian Fritz (Deutschland, Dozent für Improvisation).