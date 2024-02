Frust bei Betroffenen Stromausfall in Kleve – auch im Kino war der Saft weg

Und plötzlich ging im Kino das Licht aus. Am Montagabend ist es zu einem Stromausfall in der Klever Unterstadt gekommen. Ebenfalls davon betroffen: das Tichelpark-Kino. Kinochef Reinhard Berens ließ die Besucher in sozialen Medien am Wechselbad der Gefühle teilhaben. Kurz zusammengefasst: „Kino aus und Kino an. Kino aus und Kino an.“