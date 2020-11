Nach Streit mit Jugendlichen : Schüsse am EOC – Polizei sucht Mann mit Schreckschusspistole

Schüsse am EOC – Polizei sucht Mann mit Schreckschusspistole

Kleve Aufregung am Freitagabend auf dem Parkplatz des EOC-Einkaufszentrums in Kleve. Ein Mann hat dort mit einer Waffe auf eine Gruppe junger Männer gefeuert – erst später stellte sich heraus, dass es sich wohl um eine Schreckschusspistole gehandelt hat.

Aber von vorne: Gegen 20.30 Uhr, so meldete es die Klever Kriminalpolizei am Montag, kam es zu einem Streit zwischen einer Gruppe von sechs jungen Männern im Alter von 16 Jahren bis 18 Jahren und einem bisher unbekannten Mann. Ersten Ermittlungen zufolge soll es um Nichtigkeiten gegangen sein, bei denen sich ein Wort das andere gab. Nach dem ersten Streit verschwand der Mann auf seinem Roller in Richtung Hagsche Straße.