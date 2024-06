Appell an Regionalrat Klever Kreistag will Windkraft im Reichswald verhindern

Der Klever Kreistag hat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig, bei zwei Enthaltungen, einen Appell gegen Windenergie im Reichswald beschlossen. Wörtlich heißt es darin: „Der Kreistag Kleve lehnt Windenergiebereiche und Windenergieanlagen im Reichswald Kleve weiterhin konsequent ab. Die vom Regionalrat zurzeit diskutierten Windenergieflächen im Reichswald Kleve sind aus Sicht des Kreistags Kleve unmittelbar aus den Planungen herauszunehmen. Alternative Standorte für Windenergieanlagen zum Erfüllen des Flächenziels, die weniger Konfliktpotential mit sich bringen, sind ausreichend vorhanden. Der Kreistag Kleve appelliert daher eindringlich an die Bezirksregierung Düsseldorf und an die Mitglieder des Regionalrates, dies bei den Überlegungen zu berücksichtigen und von den Windenergiezonen im Reichswald abzusehen.“