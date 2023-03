Neubau geplant Streicht die Grundschule in Hau künftig den Titel „Katholisch“?

Eine bestehende katholische Bekenntnisgrundschule kann nach NRW-Schulgesetz dann in eine andere Schulart umgewandelt werden, wenn der Schulträger dies im Rahmen seiner Schulentwicklungsplanung beschließt und die Eltern von mehr als der Hälfte der Schüler sich anschließend in einem Abstimmungsverfahren dafür entscheiden. Das Abstimmungsverfahren würde in der zweiten Jahreshälfte des Schuljahr 2023/2024 durchgeführt werden. Außerdem bedarf die Entscheidung bei Anträgen auf Umwandlung einer Schule der Zustimmung durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Am Dienstagabend beschäftigte sich der Schulausschuss mit dem Thema, am 30. März kommt es in den Gemeinderat von Bedburg-Hau.