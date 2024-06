Verrückte Aktion live übertragen Diese drei Streamer fahren im Tretboot von Kleve nach Rotterdam

Die TwitchCon, die sowohl in Nordamerika als auch in Europa stattfindet, zieht massenhaft Streamer und Zuschauer an. Hinter der Messe steht Twitch, die populärste Plattform für Live-Streaming weltweit. Seit 2011 übertragen dort Streamer ihre Spiele. Auch Übertragungen, die sich mehr auf das reale Leben konzentrieren, gewinnen bei Twitch seit Jahren an Popularität. Drei Freunde aus Berlin und Tübingen sind seit Sonntag auf dem Weg zur TwitchCon. In Kleve sind sie aufgebrochen – das ginge in zwei Stunden mit dem Auto. Dean, Ronny und Knirpz reisen aber nicht per Pkw, sondern per Tretboot. Freitag wollen sie so die TwitchCon erreichen. Ein großer Schwanenkopf dient ihrem weißen Tretboot als Gallionsfigur – in Anlehnung an den Startpunkt Kleve, die Schwanenstadt.