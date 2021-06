Straßen werden ausgebessert : USK führen im Juni Splittarbeiten in Kleve durch

USK führen im Juni Splittarbeiten in Kleve durch

Kleve Für die Umweltbetriebe der Stadt Kleve ist es eine alljährliche Aufgabe: Die USK führen in der 25. Kalenderwoche Splittarbeiten aus.

In Kleve sollen am 21. Juni die Frankenstraße von Ringstraße bis Brabanterstraße, die Brahmsstraße vom Mittelweg bis zur Merowingerstraße und die Bresserbergstraße bearbeitet werden.

Am 22. Juni folgen die Tiergartenstraße, die Hagsche Straße von der Hagschen Poort bis zur Lindenallee, die Kasinostraße, die Rütgerstraße, die Reitbahn, die Schloßtorstraße und der Prinzenhof. Abschließend werden die Wagnerstraße, die Stadtbadstraße, die Straße In den Galleien vom Ende bis zur Birnen-Allee und die Clemensstraße gesplittet.

In Materborn sollen am 23. Juni die Kapellenstraße (Nr. 34 a Anlieger), die Braustraße von Erikastraße bis zur Pflasterung, der Blumenweg und die Schüttestraße bearbeitet werden. Am 24. Juni folgen die Hornstege, die Germaniastraße, die Tilsiterstraße und die Dresdenerstraße.