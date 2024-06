Stolperschwelle in Bedburg-Hau „Es müssen sich unbeschreibliche Szenen abgespielt haben“

In Bedburg-Hau ist bei einer Gedenkfeier an die über 2500 Patienten der Rheinischen Provinzial Heil- und Pflegeanstalt erinnert worden, die von 1940 bis 1944 Opfer des Nationalsozialismus wurden. Bildhauer Gunter Demnig verlegte am Hauer Bahnhof eine Stolperschwelle. Als Mahnmal in Erinnerung an die Toten – aber auch für die Lebenden.