Seit Montag Probleme Störung im Mobilfunk-Netz von Vodafone im Kreis Kleve

Aber auch schon zum Wochenbeginn kamen Vodafone-Kunden nicht ins Internet und konnten nicht telefonieren. Vielerorts war das auch am Dienstag noch so. Dem Anbieter zufolge arbeitet man daran, die Probleme zu beseitigen. Was genau die Störung verursacht hat und wie lange die Problemlösung dauert, war am Dienstagmittag noch nicht bekannt.