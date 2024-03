1800 Kunden betroffen Vodafone-Störung im Kreis Kleve behoben – das war der Grund

Im Klever Kreisgebiet war es seit Montag immer wieder zu einer Störung im Mobilfunknetz von Vodafone gekommen. Die ist mittlerweile behoben, wie es von dem Unternehmen heißt. „Vodafone hatte am Dienstag eine lokale Störung in einem kleinen Teil seines Mobilfunknetzes im Bereich Kleve, Bedburg-Hau und Kranenburg. Bei insgesamt 1800 Kunden waren mobiles Internet und mobile Telefonie den ganzen Tag über nicht verfügbar“, heißt es in einer Antwort des Anbieters auf die Nachfrage unserer Redaktion.