Erste Zugvögel zurück : Storchenpaar ist in Till bereits wieder eingetroffen

Storchenpaar ist in Till bereits wieder eingetroffen

Bedburg-Hau Durch die milden Temperaturen kehren erste Zugvögel zurück.

Ungewöhnlich früh, nämlich bereits in der ersten Februarwoche, ist das Till-Moyländer Storchenpaar „Till“ und „Tilla“ auf seinem angestammten Nest im Dorf eingetroffen. Zwei bis drei Wochen früher haben die Vögel ihre Winterquartiere auf der iberischen Halbinsel verlassen.

Grund dafür sind die aktuell außergewöhnlich frühlingshaften Temperaturen. Ebenso überraschend ist, dass die Störchin „Tilla“ nur einen Tag später als ihr Partner zurückkehrte und das Nest wieder in Beschlag nahm. Landet sie doch zumeist zwei Wochen später in Till. Im vergangenen Jahr hatte sich der männliche Vogel bis zum Eintreffen von „Tilla“ mit einer anderen Störchin das Nest geteilt. Erst nach einem heftigen Kampf konnte diese vertrieben werden.

Emsig wird derzeit an dem Nest gebaut — vielleicht für eine neue Storchengeneration. So wurde allem Anschein nach mindestens schon ein Ei gelegt. Wie es derzeit scheint, so dürfte auch der kommende Sommer wieder eine problemlose und erfolgreiche Aufzucht der Jungstörche ermöglichen.