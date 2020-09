Stichwahl der Landratskandidaten : Die Mutter und der Zuversichtliche

Die neuen Plakate der Landrats-Stichwahlkandidaten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die letzte Woche vor der Stichwahl nutzen die beiden Landratskandidaten, um sich jeweils nochmal anders zu zeigen. Silke Gorißen holt ihr Kind aufs Plakat, Peter Driessen zeigt sich respektabel in schwarz-weiß.

Aus den Reaktionen der Bürger hat Silke Gorißen abgeleitet, dass es gut ankommt, wenn man sich auf einem Wahlplakat privat zeigt. Die immer recht konservativ gekleidete Karrierefrau mit dem orangefarbenen Jackett hat sich bis zur Kommunalwahl an schönen Stellen des Kreises ablichten lassen, im Gespräch mit Bürgern oder Entscheidungsträgern, einmal ist sie auch mit ihrem Lebensgefährten Winfried van der Grinten und dem Hund zu sehen. Ihren gemeinsamen Sohn ließ sie bislang außen vor. Doch jetzt in der entscheidenden Phase des Wahlkampfs – vor der Stichwahl – darf der Kleine mit in die Öffentlichkeit. Von ihm aus hätte er von Beginn an im Vordergrund mitgewirkt, sagt seine Mutter.

Silke Gorißen geht es wie vielen besorgten Eltern: Sie sind natürlich stolz auf den Nachwuchs, wollen ihn aber nicht „vorführen“. Doch Privates hat im Wahlkampf einen hohen Stellenwert. Zumal, wenn der Kandidat, in diesem Fall die Kandidatin, sich als jemanden darstellen möchte, der „mittendrin“ ist, so lebt wie andere junge Familien auch. Mit Doppelbelastung Familie plus Beruf, mit der Frage, ob der offene Ganztag dem Grundschüler gefällt, ob der Kleine glücklich ist, Freunde hat, gut isst und ob’s der Papa schafft, ihn abzuholen. „Viele Bürger hatten mich auf unseren Sohn angesprochen, wollten ihn auch mal sehen. Weil wir da etwas vorsichtig waren, haben wir uns entschlossen, ihn so halb zu zeigen, also nicht mit vollem Gesicht.“ Das hat der Fotograf richtig gut hin gekriegt: Der sechsjährige Arend linst verschmitzt hinter der Schulter seiner Mutter hervor. Wer annimmt, dass sich dort ein schüchternes Kind verbirgt, liegt falsch, versichert Silke Gorißen. „Wir haben einen sehr selbstbewussten Sohn, Schüchternheit kennt er nicht. Arend war ja auch schon als Kleinkind mit mir bei Sitzungen und Terminen, er ist es gewohnt, dabei zu sein und auch erkannt zu werden.“

Seine Mutter berichtet lachend, der Erstklässler habe es überhaupt nicht gut gefunden, erst übergangen worden zu sein. „Er hat wirklich gemoppert, weil er zunächst nicht dabei sein durfte. Und dass er sich fürs Foto so ein bisschen hinter mir verstecken sollte, fand er ziemlich doof.“ Entstanden ist das Foto Anfang September, zu einem Zeitpunkt, als Gorißens gutes Ergebnis noch nicht feststand.

In einem ganz anderen Lebensabschnitt befindet sich Peter Drießen. Der amtierende Bürgermeister von Bedburg-Hau (wer seinen Chefsessel im Rathaus übernimmt, steht noch nicht fest) ist 64 Jahre alt und hat einen erwachsenen Sohn. Mit seiner Frau Trudis Jans, seit kurzem Justitiarin der Stadt Kleve, lebt er in einem modernen Öko-Haus in Bedburg-Hau. Sie müsste den Ehrgeiz ihres Mannes und seinen Kampf um jede Stimme verstehen: 2015 kandidierte die damals 48-Jährige für die SPD als Bürgermeisterin in Niederkrüchten. Selbst mit der Bewerbung um ein Landtagsmandat hatte sie geliebäugelt, ihre Kandidatur aber wieder zurückgezogen. Nun ist sie ihrem Mann an den Niederrhein gefolgt. Auf den Plakaten ist sie nicht zu sehen.

Was während der ganzen Kampagne, die eine professionelle Agentur erdacht hat, nicht aufgegeben wurde, ist die eckige Klammer, die nichts ein- und nichts ausklammern, aber vermutlich einiges zusammenführen soll. Zum Beispiel die Inhalte recht unterschiedlicher Parteien: SPD, Grüne, FDP und Freie Wähler unterstützen die Kandidatur des parteilosen 64-Jährigen. Sein neuestes Plakat ist ganz anders als die bisherigen in schwarz-weiß gehalten. Es zeigt sein Gesicht, nicht ganz so strahlend wie auf den bisherigen Plakaten, aber zuversichtlich lächelnd. „Es stammt aus derselben Serie wie die übrigen Motive. Mein Team und ich haben es für den Endspurt ausgewählt, weil es vom Motiv her reduziert ist und den einen wichtigen Satz ins Zentrum stellt: „die richtige Wahl“. Seine Erfahrung, sein langjähriger Umgang nicht nur mit Bürgern und Kommunalpolitikern, sondern auch mit Verbänden, Unternehmern, Kammern und Investoren ist das, worauf es ankommt, will er damit sagen. „Von der Pike auf“ habe er Verwaltung gelernt, das s, wenn es um ihn geht, künftig auch im Kreishaus so sein.