Steuersünder im Visier Rathäuser am Niederrhein sind Hundehaltern auf der Spur

Die Kommunen im Kreis Kleve erheben allesamt Hundesteuer. Doch Voraussetzung dafür ist freilich, dass die Hunde ordnungsgemäß bei der Stadtverwaltung angemeldet werden. Im Rathaus in Uedem geht man davon aus, dass das viele nicht getan haben, daher soll nun gezählt werden. Alle Haushalte werden in den nächsten Wochen durch Mitarbeiter einer beauftragten Firma aufgesucht, wie die Verwaltung mitteilt. Die Firma ist wochentags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr und samstags bis 17 Uhr unterwegs. „Es geht bei diesem Vorstoß um Ehrlichkeit und Steuergerechtigkeit. Wir hoffen, dass die Ankündigung bereits dafür sorgt, dass sich Hundehalter, die ihr Tier nicht angemeldet haben, nun angesprochen fühlen“, sagt Bürgermeister Rainer Weber. Vor knapp zehn Jahren habe man eine solche Zählung zuletzt durchgeführt, nun sei es wieder an der Zeit. Wer erwischt wird, muss nicht nur Hundesteuer nachzahlen. Dem Bürgermeister zufolge sind auch Bußgelder von bis zu 1000 Euro denkbar. „Wer jetzt zum Bürgerservice kommt, um seinen Hund verspätet anzumelden, darf auf eine kulante Lösung hoffen. Aber dann muss man sich wirklich jetzt sehr zügig melden“, sagt Weber. Die Verwaltung geht davon aus, dass bis zu 15 Prozent der im Gemeindegebiet lebenden Hunde nicht angemeldet sind.