Ausbildung trotz Behinderung „Sie hat einen großen Willen, das wirklich zu machen“

Inklusion, Diversity, Chancengleichheit – all das sind Schlagworte, die in aller Munde sind. Doch bei der Umsetzung hapert es in vielen Firmen noch. Nicht so beim beim Steuerberatungsbüro Thissen & Marks in Kleve. Das Unternehmen hat im Sommer eine junge Frau mit Behinderung eingestellt: Alina Nagrelli absolviert dort eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten.