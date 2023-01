Änderungen seit Januar Wie man sein häusliches Arbeitszimmer von der Steuer absetzen kann

Vermietung eines Arbeitszimmers an Arbeitgeber Es gibt mittlerweile vermehrt den Fall, dass Arbeitnehmer ein Arbeitszimmer oder eine als Homeoffice genutzte Wohnung an ihre Arbeitgeber vermieten. In so einem Fall stellt sich die Frage, wie Arbeitnehmer mit den Einnahmen aus der Vermietung steuerlich umzugehen haben. Die Finanzverwaltung ist der Auffassung, dass sich dies danach richtet, ob das Arbeitszimmer oder die als Homeoffice genutzte Wohnung vorrangig dem betrieblichen Interesse der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer dient.