Wasserspaß im Sternbuschbad Die Freibadsaison in Kleve ist endlich eröffnet

Das Team des Sternbuschbades hatte sich lange darauf vorbereitet: Nun ist die Freibadsaison in Kleve endlich gestartet. Fortan stehen den Besuchern das Freibad und das Hallenbad wieder parallel zur Verfügung. Zur Eröffnung war das Wetter schon sommerlich – so darf es für die Betreiber in den kommenden Monaten wohl gerne bleiben.