Für jeden Adventstag ein Kapitel Stephanie Marzian aus Kalkar veröffentlicht Adventsroman

Ihre Leser sind, wenn man die Zuschriften betrachtet, bis März in weihnachtlicher Stimmung, die Autorin selbst bewahrt sich dieses heimelige Gefühl das ganze Jahr über. Wenn Stephanie Marzian an ihrem literarischen Adventskalender schreibt, dann macht sie es sich gemütlich mit Kerzen und der Weihnachts-Playlist. „So kann ich auch im Hochsommer an meinem Buch arbeiten – das funktionierte jetzt schon drei Mal.“ Denn die 45-jährige Kalkarerin hat die dritte Folge ihres Romans „Fräulein Gewürzzauber“ gerade eben ins Lektorat gegeben, während der zweite Band bereits in den Handel kommt. Denn die Geschichte um die Zuckerbäckerin Lena ist angelegt wie ein Adventskalender. 24 Kapitel laden dazu ein, jeden Tag eines zu lesen und sich auf diese Weise Weihnachten zu nähern.