Auftritte im Kreis Kleve Steffis Kneipenquiz startet wieder

Nun geht „Steffis Kneipenquiz“ in eine neue Runde – und natürlich sind auch wieder Termine im Kreis Kleve dabei. Am 8. Juni gibt es das Quiz als Open-Air-Veranstaltung im Freibad Walbeck, am 15. August ist Steffi Neu im Spiegelzelt in Kleve zu Gast, am 18. Oktober im Hotel Auler in Goch und am 16. November in Geldern, Zur Friedenseiche. Los geht es jeweils um 19 Uhr, die Abende dauern etwa bis 23 Uhr.