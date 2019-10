Städtebesuch : Stefan Rouenhoff (CDU) zu Gast in Kranenburg

Kranenburg Der Bundestagsabgeordnete ließ sich von Bürgermeister Steins aktuelle Herausforderungen erläutern.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete des Kreises Kleve, Stefan Rouenhoff, besuchte nun in der Fortführung seiner regelmäßigen Städte- und Gemeindebesuche die Gemeinde Kranenburg, wo ihn Bürgermeister Günter Steins im Rathaus in Empfang nahm. Gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Verwaltung besuchten Steins und Rouenhoff die Jugendtagungsstätte „Wolfsberg“ in Nütterden und informierten sich über die Angebote der Einrichtung sowie die durchgeführten Freizeitaktivitäten und -möglichkeiten vor Ort. Mehrere tausend Kinder und Jugendliche von Grundschulen sowie weiterführenden Schulen, aber auch Studienseminare, Kindergärten und Sportvereine sind in dem Haus, das überregionale Bedeutung hat, regelmäßig zu Gast.

Steins informierte darüber, dass in der Gemeinde Kranenburg neben dem privatwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes auch schon der geförderte Glasfaserausbau begonnen hat. Nach Abschluss der Arbeiten durch die Deutsche Glasfaser könnten rund 4500 Haushalten einen solchen Anschluss nutzen. Damit verfüge Kranenburg dann über ein nahezu lückenloses Glasfasernetz, so Steins. Rouenhoff berichtete, dass das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gegenwärtig an einer neuen Förderrichtlinie arbeite, die die Breitbandanbindung von Haushalten und Unternehmen weiter verbessern soll. Diese konzentriere sich insbesondere auf jene Gebiete, in denen die Vectoring-Technik zur Anwendung komme und noch nicht so hohe Datenübertragungsraten erreicht werden.