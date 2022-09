Konzert in Kleve : Die Städtische Singgemeinde mit Haydns Schöpfung

Kleve/Emmerich Es geht um nicht weniger als um die Erschaffung der Welt. Eine große Aufgabe, dies musikalisch umzusetzen. Die Städtische Singgemeinde machte sich daran.

Das Chaos vor der Erschaffung der Welt ist ein schwebender Ton, eine flirrende Tonfolge ohne Ziel, ist eine Klangreihe, die keinen Abschluss findet. Wie eine immerfort andauernde Morgendämmerung hat Joseph Haydn (1732-1809) die Ouvertüre zu seinem Oratorium „Die Schöpfung“ komponiert. Das monumentale Werk hat auch heute, 224 Jahre nach seiner Uraufführung, nichts von seiner faszinierenden Ausdruckskraft verloren, das bewies die Aufführung durch die Städtische Singgemeinde Kleve unter der Leitung von Stefan Burs mit dem Orchester ‚Camerata Louis Spohr‘ und den Solisten Gabriele Natrop-Kepser, Vincent Kepser, Andreas Elias Post und Kathrin Hövelmann. Die erste Aufführung erfolgte in der St. Aldegundis-Kirche Emmerich , die zweite in der Klever Christus-König-Kirche. Angelehnt an die Schöpfungsgeschichte der Bibel im ersten Buch Mose schrieb Gottfried van Swieten den Oratoriumstext.

Als „übertrieben erhaben“ und „pastoral-salbungsvoll naiv“ erscheine dieser Text dem heutigen Hörer, schreibt der Vorstand der Singgemeinde im Programmheft. Dennoch bedürfe es auch in der Gegenwart einer solchen „staunenden Naivität“ für das Thema, heißt es dort weiter. Und genau dieses Staunen und eine tiefe Ergriffenheit löste die Musik in der besonderen Atmosphäre der Kirche aus. Ging es ja um nichts weniger als um diese Welt, in der wir leben, die heute durch Klimawandel und Artensterben mehr bedroht ist als je zuvor. Fast modern wirkte die eindrucksvolle Kraft der Komposition, die zum Beispiel mit gewaltigen Crescendi und Fortissimi die Sätze „Und Gott sprach: es werde Licht! Und es ward Licht!“ umsetzt. Hier zeigte der Chor der Singgemeinde sein starkes Klangvolumen. D

as Orchester war an manchen Stellen beinahe zu dominant, so dass es für die Solisten nicht immer einfach war, sich Gehör zu verschaffen. Dennoch rührte die gefühlvolle Bass-Stimme von Andreas Elias Post die Zuhörer, als er in der Rolle des Erzengel Raphael die berühmten Sätze im Rezitativ sang: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Bewegend war auch die paradiesische Beschreibung der Vogelwelt, ein perfekter Part für den Sopran von Gabriele Natrop-Kepser, die Sicherheit in den Höhen zeigte und leicht und spielerisch das Lied der Lerche oder das Gurren der Tauben nachahmte. Vincent Kepser war Uriel und beschrieb ausdrucksvoll mit seiner Tenor-Lage den strahlenden Aufgang der Sonne und „sanften Schimmer“ des Mondes. Die Altistin Kathrin Hövelmann kam im vierstimmigen Finale der Solisten dazu. Das 95-Minuten-Konzert erfüllte die Aldegundis-Kirche bis in den letzten Winkel mit seinem erhabenen, harmonischen Klang. Bezeichnend für Haydns Schöpfung ist die Tatsache, dass sie vor dem „Sündenfall“ abbricht. Es sind nur die Worte am Schluss „O glücklich Paar, wenn falscher Wahn euch nicht verführt, noch mehr zu wünschen als ihr habt, und mehr zu wissen, als ihr sollt“. So ist die „Schöpfung“ gerade heute ein Werk, dass zu Nachdenklichkeit und Ehrfurcht vor der Verletzlichkeit des Planeten anregt.