Ein Städtevergleich Kleve oder Steinfurt – wer bekommt die Landesgartenschau 2029?

In vielen Städten in NRW war eine Bewerbung diskutiert worden, ein Konzept für die Landesgartenschau 2029 gaben schlussendlich aber nur Kleve und Steinfurt beim Landesministerium ab. Am Freitag macht die Bewertungskommission die Entscheidung öffentlich – wir wagen im Vorfeld einen Vergleich.