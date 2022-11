Hilfe im Dezember : So setzen die Stadtwerke Kleve die Kostenentlastung für Kunden um

Kleve Die Stadtwerke Kleve werden den Gas-Abschlag zum 1. Dezember nicht fällig stellen, um die Entlastung für die Gas-Kunden sofort sicherzustellen. Was der Anbieter noch erklärt.

Am 14. November wurde das Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz mit einer einmaligen Kostenentlastung im Monat Dezember beschlossen. Die Stadtwerke Kleve informieren ihre Kunden jetzt über die Umsetzung der Kostenentlastung. Demnach werden die Stadtwerke den Gas-Abschlag zum 1. Dezember nicht fällig stellen, um die Entlastung für die Gas-Kunden sofort sicherzustellen. Sofern dem Anbieter ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt, wird am 1. Dezember keine Abbuchung des Gas-Abschlages vorgenommen. Sollten Kunden ihre Abschläge überweisen, können diese auf den Überweisungsbetrag für Gas im Dezember verzichten.

Somit greife die sofortige finanzielle Entlastung noch in diesem Jahr, so die Stadtwerke, die betonen, dass dies nur für Gas gelte. „Wir möchten darauf hinweisen, dass die Abschläge für Strom und Wasser hiervon nicht betroffen sind. Diese werden in der jeweiligen Höhe abgebucht“, heißt es. „Kunden, die kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, bitten wir den Überweisungsbetrag anzupassen.“ Die Beträge sind dem letzten Abschlagsplan zu entnehmen. Bei der nächsten Abrechnung (in der Regel die Jahresabrechnung im Januar) werden die Stadtwerke den Gas-Kunden, die zum Stichtag 1. Dezember 2022 mit Gas beliefert werden, den aus Bundes-Mitteln finanzierten Entlastungsbetrag gutschreiben. Dieser wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf Basis der am 1. Dezember gültigen Verbrauchspreise des Gastarifs und einem Zwölftel der im Monat September gültigen Jahresverbrauchsprognose errechnet. Weiterhin wird ein Zwölftel des Grundpreises berücksichtigt. Die Jahresverbrauchsprognose entspricht im Regelfall dem Vorjahresverbrauch und ist somit nicht abhängig von den Energiesparmaßnahmen im aktuellen Jahr, die zusätzlich kostenmindernd wirken.