Energiewende-Zwilling Stadtwerke Kleve und Goch kündigen gemeinsames Projekt an

Worum geht es bei der Zusammenarbeit? Neben der Unterstützung bei der Planung und Dokumentation der Energiewende soll der digitale Zwilling für Goch und Kleve in Zukunft die Integration der Erzeugungs- und Verbrauchskomponenten in das Niederspannungsnetz erleichtern. Auch die CO 2 -Bilanz der Städte soll im digitalen Zwilling laufend aktualisiert werden, so dass Reduktions-Fortschritte schnell sichtbar werden. Eine digitale Integration der Maßnahmen der Klimaschutzfahrpläne ist hierbei ebenfalls geplant. In einem Vorprojekt wurden bereits öffentliche sowie statistische Daten in das digitale Tool integriert, ein erster Schritt zur Erstellung einer CO 2 -Bilanz.