Spende : Stadtwerke Kleve überreichen 15.000 Euro an Förderverein Hospiz

Die Wohltätigkeitsveranstaltung der Stadtwerke Kleve hat sich in den letzten Jahren etabliert: Der Familientag mit Fußballturnier wird alle drei Jahre zu Gunsten einer sozialen Einrichtung vor Ort veranstaltet. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Unternehmen und Personen dem Spendenaufruf gefolgt. Der Erlös in Höhe von 15.000 Euro wurde nun dem Förderverein Hospiz am St. Antonius Hospital übergeben.